Глава ВР рассказал, планирует ли он создавать свою партию
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует начинать самостоятельную политическую карьеру.
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Об этом он заявил в интервью, передает РБК-Украина.
Спикер ВР уточнил, что, несмотря на появившиеся слухи, не намерен создавать свою партию. При этом он заявил, что останется верным команде нынешнего президента Владимира Зеленского Слуга народа.
Я не изменил свою позицию. Сегодня я говорю, по большому счету, то же, что и год назад. По моему мнению, нужно придерживаться той морали, которую ты выбрал. Если она меняется, этому должно быть четкое объяснение, - отметил Разумков.
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Политик заявил, что ему сейчас точно не до создания каких-то новых политических проектов. По словам Разумкова, у него нет союзников и он не намерен их искать. Также спикер парламента добавил, что мэр Киева Виталий Кличко и бывший премьер Владимир Гройсман не оказывают ему поддержку, как писали ранее блогеры.
Напомним, ранее мы также писали, что в Раде появились сенсорные кнопки для борьбы с кнопкодавством.