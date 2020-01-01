Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава ВР рассказал, планирует ли он создавать свою партию

Комментариев: 0
Разумков заверил, что не собирается покидать ряды президентской политсилы.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
facebook.com/Дмитро Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует начинать самостоятельную политическую карьеру.

Читай также: Разумков усилил свою команду главами комитетов, министром Криклием и мэром Кличко, - блогер

Об этом он заявил в интервью, передает РБК-Украина.

Спикер ВР уточнил, что, несмотря на появившиеся слухи, не намерен создавать свою партию. При этом он заявил, что останется верным команде нынешнего президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Я не изменил свою позицию. Сегодня я говорю, по большому счету, то же, что и год назад. По моему мнению, нужно придерживаться той морали, которую ты выбрал. Если она меняется, этому должно быть четкое объяснение, - отметил Разумков.

Читай также: Спикер Верховной Рады ушел в вынужденный отпуск

Политик заявил, что ему сейчас точно не до создания каких-то новых политических проектов. По словам Разумкова, у него нет союзников и он не намерен их искать. Также спикер парламента добавил, что мэр Киева Виталий Кличко и бывший премьер Владимир Гройсман не оказывают ему поддержку, как писали ранее блогеры.

Напомним, ранее мы также писали, что в Раде появились сенсорные кнопки для борьбы с кнопкодавством.

Поделись:
Теги: Разумков, Верховная Рада, спикер, партия, Слуга Народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь