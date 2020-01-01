Глава ВР рассказал, планирует ли он создавать свою партию

Разумков заверил, что не собирается покидать ряды президентской политсилы.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует начинать самостоятельную политическую карьеру.

Читай также: Разумков усилил свою команду главами комитетов, министром Криклием и мэром Кличко, - блогер

Об этом он заявил в интервью, передает РБК-Украина.

Спикер ВР уточнил, что, несмотря на появившиеся слухи, не намерен создавать свою партию. При этом он заявил, что останется верным команде нынешнего президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Я не изменил свою позицию. Сегодня я говорю, по большому счету, то же, что и год назад. По моему мнению, нужно придерживаться той морали, которую ты выбрал. Если она меняется, этому должно быть четкое объяснение, - отметил Разумков.

Читай также: Спикер Верховной Рады ушел в вынужденный отпуск

Политик заявил, что ему сейчас точно не до создания каких-то новых политических проектов. По словам Разумкова, у него нет союзников и он не намерен их искать. Также спикер парламента добавил, что мэр Киева Виталий Кличко и бывший премьер Владимир Гройсман не оказывают ему поддержку, как писали ранее блогеры.

Напомним, ранее мы также писали, что в Раде появились сенсорные кнопки для борьбы с кнопкодавством.

