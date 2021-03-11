“РФ хочет “поглотить” Украину, чтобы вернуть Российскую империю”, - Резников

По мнению министра, цель Москвы – стереть с карты Украину, как самостоятельное государство.

Россия затеяла агрессию против Украины, чтобы в конце концов уничтожить ее, как отдельную страну.

Такое мнение высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает OBOZREVATEL.

Россия хочет возродить Российскую империю и господствовать в ее границах. А федерализация Украины, по задумке РФ, должна стать промежуточным этапом на пути к ее конечной цели. После этого Москва хотела бы привести страну к расколу и поглотить ее, примерно так, как это происходило в 1917 году, - отметил вице-премьер-министр.

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Резников говорит, что именно этими намерениями Кремля можно объяснить обострения в ООС и бесконечные провокации. При этом, по словам политика, РФ продолжает демонстрировать миру, что якобы она является посредником в военных действиях, а Украине стоит разбираться напрямую с оккупантами, к которым она себя не относит.

Более того, Россия поднимает ставки, так как понимает, что для нас важно сохранить жизни людей. Таким образом РФ надеется заставить Украину испугаться и пойти на их условия, - отметил Резников.

Также спикер добавил, что несмотря на коварные планы Москвы, бойцы ВСУ способны отразить все атаки противника.

Напомним, ранее мы писали, что Россия подаст в суд на Украину за “водную блокаду“ Крыма.

