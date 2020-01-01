В сеть попало видео массовой драки школьников в Ровно

Инцидент расследует полиция.

На улице Киевской в Ровно подрались школьники.

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Об этом стало известно из публикации в группе Типичное Ровно в Facebook. Там также появилось видео с места происшествия.

Дети устроили побоище возле местной школы №12. Сколько человек в нем участвовало, точно не известно, но очевидцы пишут, что это была массовая потасовка.

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Школьники избивали друг друга кулаками и ногами, повалив на землю. Пострадал ли кто-то и насколько серьезно, уточняется. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы оппонентов не разнял оказавшийся поблизости мужчина.

О побоище узнала полиция, обнаружив видео инцидента в сети в ходе мониторинга. Как сообщило радио Трек со ссылкой на оперативников, сведения по факту происшествия внесены в журнал единого учета заявлений об уголовных нарушениях. Круг участников конфликта устанавливается, выясняются причины потасовки и другие детали.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве конфликт между водителями закончился поножовщиной.

