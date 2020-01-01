Обновлены карантинные зоны: Николаевшина стала "оранжевой"

Четыре области входят в "красную" зону карантина.

Министерство охраны здоровья Украины сегодня, 11 марта, обновило распределение на карантинные зоны. Николаевскую область включили в “оранжевую“ зону карантина, свидетельствуют данные МОЗ.

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На данный момент показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 14 областях.

В “красную“ зону карантина входят Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В “оранжевую“ - Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области, а также Киев.

Все остальные области Украины находятся в “желтой“ карантинной зоне с соответствующими ограничениями.

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Напомним, вчера, 10 марта, в Украине подтвердили 9 084 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 4 250 человек. Больше всего новых случаев заражений в среду зафиксировали в Киеве, Винницкой, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.