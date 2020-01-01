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Коммерсанты пытались незаконно присвоить месторождение лития в Украине

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Стратегическую руду пытались получить через суд, не имея при том законных оснований.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Правоохранители через суд остановили незаконную передачу в частные руки одного из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Как сообщили правоохранители, частное предприятие подало в суд на Государственную службу геологии и недр Украины, требуя выдать спецразрешение на пользование недрами без проведения аукциона. При этом коммерсанты не имели законных оснований на получение такого разрешения без аукциона. Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил этот иск.

Офис Генерального прокурора подал апелляцию на данное решение. Свою позицию правоохранители обосновали тем, что суд не может перенимать на себя полномочия других органов власти, а внеконкурентная процедура выдачи лицензий на добычу ископаемых к истцу неприменима.

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Шестой апелляционный административный суд поддержал позицию Генпрокуратуры и отменил решение суда первой инстанции. Изначальный иск коммерсантов был отклонен.

Напомним, СБУ выявила коррупционера в академии наук. Замдиректора одного из институтов НАНУ нашел себе источник незаконного обогащения.

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Теги: литий, Офис Генпрокурора
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