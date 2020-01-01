"Имитация бурной деятельности": Мэр Ивано-Франковска о карантине

На Прикарпатье недовольны нелогичными правилами карантина.

Несмотря на попадание Ивано-Франковской области в “красную“ зону карантина, введение жесткого локдауна в регионе ничего не даст. Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил на своей странице в Facebook.

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По мнению градоначальника, украинская версия локдауна несправедлива к бизнесу, создает бессмысленные неудобства для граждан и в целом малоэффективна.

“Троллейбусом ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки можно. Маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением можно. Промышленному рынку на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам можно. Коммунальным садикам нельзя работать, но частным, если очень надо, можно. Ломбардам можно работать, а тапочки продавать нет“, - возмутился Марцинкив.

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Ивано-франковский мэр отмечает, что перечень таких нелепостей на самом деле значительно длиннее. По его мнению, такой подход – это лишь “имитация бурной деятельности“.

“Такой карантин ничего не дает! Не лучше ли просто дать людям работать, а сконцентрировать все усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях?! Такими “красными зонами“ можно просто добить малый бизнес!“ – отметил мэр.

Напомним, ранее Марцинкив и другие чиновники уже заявляли, что непосредственным виновником масштабной вспышки коронавируса на западе страны, являются горнолыжные курорты, которые работали даже во время январского локдауна.