У берегов Румынии затонул корабль с украинцами – СМИ

На борту было 13 украинских моряков.

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно “Volgo Balt 179“ с 13 украинскими моряками на борту. Два моряка погибли, проинформировало издание News.ro.

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Инцидент произошел сегодня утром, 11 марта. Экстренное сообщение с судна “Volgo Balt 179“ получили в 04:40. На место происшествия немедленно направили румынских спасателей.

Спасательной операции мешает плохая погода (сильный ветер и волны до 4 метров). Тем не менее, десять украинских моряков уже находятся на румынском судне GSP Falcon. Известно, что погибли два моряка. Одного ищут до сих пор.

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Информация о том, под каким флагом шло судно “Volgo Balt 179“, на данный момент противоречива. Одни источники говорят, что под украинским флагом, другие – под флагом Коморских островов.

Напомним, что в январе у берегов Турции затонул сухогруз “Arvin“, в экипаже которого было несколько украинцев. Три моряка погибли, три пропали без вести.