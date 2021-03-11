ВСУ получат ракетные комплексы "Нептун" уже в марте – Минобороны

Береговые противокорабельные комплексы изменят обстановку на Черном море, считает глава Минобороны.

До конца текущего месяца ВСУ должны получить первые опытные образцы противокорабельного мобильного комплекса РК-360МЦ “Нептун“. Для этих целей в Военно-Морских Силах уже сформировано соответствующее подразделение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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“Нептун“ – это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе“, - заявил министр обороны Андрей Таран.

По словам министра, ракетный комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.

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Андрей Таран также сообщил, что первые опытные образцы, которые поступят в войска, позволят начать подготовку расчетов “Нептуна“. В дальнейшем эти специалисты смогут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей.

Напомним, в январе стало известно, что оборонные предприятия начали производство РК “Нептун“ для нужд украинской армии.