В Черкассах мужчина упал с высоты и погиб

Погибший выпрыгнул с четвертого этажа.

В Черкассах местный житель выпал с четвертого этажа.

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Об этом сообщает издание Дзвін со ссылкой на спикера местной скорой помощи Ирину Назарок.

Уточняется, что трагедия произошла на улице Елены Телиги. Очевидцы вызвали скорую.

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Медики приехали на место уже через 8 минут, но им ничего не оставалось, как только констатировать смерть мужчины. Он умер еще до приезда неотложки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, житель Черкасс мог сам выпрыгнуть из окна.

Напомним, ранее мы писали, что в Чернигове школьник выжил после падения с восьмого этажа.

