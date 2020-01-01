Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черкассах мужчина упал с высоты и погиб

Комментариев: 0
Погибший выпрыгнул с четвертого этажа.
Скорая помощь прибыла через 8 минут
Скорая помощь прибыла через 8 минут
Блог Покупон

В Черкассах местный житель выпал с четвертого этажа.

Читай также: В Одессе мужчина выпал с 23 этажа и выжил

Об этом сообщает издание Дзвін со ссылкой на спикера местной скорой помощи Ирину Назарок.

Уточняется, что трагедия произошла на улице Елены Телиги. Очевидцы вызвали скорую.

Читай также: В Киеве девочка выбросилась из окна многоэтажки

Медики приехали на место уже через 8 минут, но им ничего не оставалось, как только констатировать смерть мужчины. Он умер еще до приезда неотложки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, житель Черкасс мог сам выпрыгнуть из окна.  

Напомним, ранее мы писали, что в Чернигове школьник выжил после падения с восьмого этажа.

Поделись:
Теги: Черкассы, скорая помощь, погибший
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь