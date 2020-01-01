На Донбассе захватили беспилотник боевиков с маркировкой ФСБ РФ

У него во время полета произошла поломка.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военнослужащие захватили беспилотник боевиков, на котором была голографическая бирка ФСБ РФ с серийным номером. Об этом в Facebook сообщил Фонд “Вернись живым“.

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Беспилотник боевиков упал на позиции ВСУ из-за того, что у него вышла из строя батарея. Как раз на ней и нанесена маркировка российской спецслужбы.

“В России все государственные закупки должны иметь маркировку, чтобы предотвратить коррупцию“, - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что речь идет про российский военный беспилотник Zala 421-08-M.

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Напомним, ранее украинская сторона СЦКК направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ по поводу гибели 10 марта украинского военнослужащего в районе проведения операции Объединенных сил. Он погиб возле Старогнатовки в результате обстрела боевиков.