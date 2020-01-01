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Украину поделят на 10 зон, но карантин тут ни при чем

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Минрегион придумал новый способ финансирования регионов с учетом их особенностей и типичных проблем.
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов
facebook.com/MinregionUkraine

Министерство развития громад и территорий планирует выделить в Украине на 10 функциональных зон, которые имеют схожие условия и проблемы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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“Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам“, - пояснил министр Алексей Чернышов.

По его словам, суть идеи заключается в том, чтобы финансировать не отдельные области, а сразу целые территории. Так можно будет решать их проблемы более комплексно.

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“Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы“, - рассказал Чернышов.

Как сообщает Минрегион, сейчас определены такие территории:

  • Горные территории Украинских Карпат;
  • Макрорегион “Азов-Черное море“;
  • Приграничные регионы;
  • Пограничные территории в неблагоприятных условиях;
  • Временно оккупированные территории;

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    Природоохранные территории;
  • Городские агломерации;
  • Центры экономического развития;
  • Монофункциональные старопромышленные города;
  • Сельские территории в неблагоприятных условиях.

Напомним, в Минрегионе заявили, что план программы Большая стройка успешно выполнен.

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Теги: Минрегион, Карпаты, Чернышов
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