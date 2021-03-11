Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ООН о запрете "каналов Медведчука": это решение может повлиять на свободу слова в Украине

Комментариев: 5
ООН о запрете "каналов Медведчука": это решение может повлиять на свободу слова в Украине

Решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, «112 Украина» и ZiK может повлиять на свободу слова в Украине, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Радио Свобода.

«Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — сказала Матильда Богнер, председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над неугодными СМИ». Козак называет обвинения ложью и отвергает их.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, работа над этим решением началась еще летом 2020 года, и готовили его «очень тщательно». Он заверил, что есть достаточно доказательств, и отменить санкции будет чрезвычайно сложно.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ДонКарлитоUA    11.03.2021, 14:24
Оценка:  -23
ДонКарлитоUA
Это беспредельное решение уже повлияло на свободу слова.Кроме телеканала"НАШ",больше адекватных новостных телеканалов не осталось.Но,ничего,ВСУ,и возможно ЕСПЧ,расставят все точки над"i".Где к тому времени будут клоун со своим цирком,неизвестно,но денежную компенсацию придётся платить именно из госб
ДонКарлитоUA    11.03.2021, 14:27
Оценка:  -23
ДонКарлитоUA
юджета.Так же,как и все судебные издержки.Недавно журналисту за год пребывания в СИЗО по голословным обвинениям в госизмене,заплатили 600000 гривен,плюс 150000 гривен-судебные издержки. :-)
Брюква_и_Клюква    11.03.2021, 14:28
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Над і только одна точка, рязанец. И она уже поставлена.
vicinq    11.03.2021, 13:58
Оценка:  +1
vicinq
Вот реально коррупционеры из ООН наверно тоже б возражали если бы закрыли вещание Гебельса 1942г . ИДИТЕ НА Х,,, долба..бы из ООН нам тут на месте видней кто журналист а кто открыто на деньги кремля враг шпион предатель с росийским паспортом работает на расию мать ее . Со свободой прессы и журналист
vicinq    11.03.2021, 14:00
Оценка:  +1
vicinq
Со свободой прессы и журналистикой ничего общего они не имеют ...Типичная агентура врага. Так что мух отдельно котлеты отдельно....И не пиз...дите
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь