Спикер Рады рассказал, что он думает о двойном гражданстве

Разумков не хочет, чтобы в Украине отступали от принципа единого гражданства.

Глава ВР Дмитрий Разумков против того, чтобы украинцам разрешили иметь двойное гражданство.

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Об этом спикер парламента заявил РБК-Украина.

Разумков говорит, что в Конституции прописан принцип единого гражданства. И, по его мнению, эту норму нужно сохранить.

Если мы начинаем менять законы, которые, по сути, имеют меньший вес, чем Конституция, это уже другая история. Лично я считаю, что гражданство должно быть одно, - отметил спикер Верховной Рады.

Политик говорит, что в Украине и так уже люди получают второе гражданство. Но если это позволить на уровне закона, по мнению Разумкова, это может впоследствии принести больше плохого, чем хорошего.

Я понимаю, что такая практика уже существует, особенно в западных регионах. Но, боюсь, что если мы это легитимизируем, то нас ждут в том числе и негативные последствия, - подчеркнул глава ВР.

Также Дмитрий Разумков считает неправильным, когда позволяют занимать госдолжности украинцам, имеющим второе гражданство.

Если у чиновника под подушкой есть паспорт другого государства, возникает вопрос: на какое государство он работает, - заявил спикер.

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Как известно, ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по борьбе с угрозами национальной безопасности по части гражданства. Разумков выступает против законодательного урегулирования этой инициативы.

Напомним, также мы писали, что глава ВР рассказал, планирует ли он создавать свою партию.

