МИД подтвердил гибель украинских моряков в Черном море

Судно затонуло сегодня утром.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что сегодня во время крушения сухогруза “Volgo Balt 179“ у берегов Румынии погибли 2 украинских моряка. Об этом он рассказал в Twitter.

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По его словам, 10 украинских моряков спасены, продолжаются поиски 1 человека.

Николенко сообщил, что консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Для родственников украинских моряков открыли горячую линию по телефону +40212303660.

Напомним, сегодня рано утром, 11 марта, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно “Volgo Balt 179“. Спасательной операции мешает плохая погода (сильный ветер и волны до 4 метров).

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Под каким флагом шло судно “Volgo Balt 179“ – точно не известно. Одни источники говорят, что под украинским флагом, другие – под флагом Коморских островов.

Ранее сообщалось, что в Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. 5 человек погибли.