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В Украине завтра резко ухудшится погода, - Синоптик

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Ожидаются дожди, мокрый снег и метели.
Наталья Диденко
Наталья Диденко
facebook.com/tala.didenko

В пятницу, 12 марта в Украине резко испортится погода.

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Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как пояснила метеоролог, со стороны Западной Европы в Украину надвигается атмосферный фронт. Он спровоцирует в большинстве регионов похолодание и осадки.

Предположительно, страну накроет снег, мокрый снег, метели, ожидается налипание мокрого снега. На западе страны – преимущественно дождь и мокрый снег.  

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По данным специалиста, влажная воздушная масса дойдет до Харьковской и Днепропетровской областей поздно вечером 12 или уже 13 марта, в субботу. В Крыму, на Запорожье, Донетчине и Луганщине осадков не предвидится.

Также эксперт прогнозирует сильный штормовой ветер с юга и юго-запада. В пятницу днем термометры покажут около нуля. На востоке будет до -3 градусов, на западе столбики поднимутся до 4-7 градусов с отметкой плюс.   

В Киеве 12 марта погода будет переменчивой. По сведениям Диденко, ветер усилится, а днем атмосферный фронт, вероятно, принесет снег и мокрый снег. Температура воздуха составит около нуля.

Предупреждаем – завтра усложнение погодных условий, а потепление предвидится в субботу-воскресенье, - написала Наталья Диденко.

Напомним, ранее мы писали, что в НАН спрогнозировали третью волну COVID.

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Теги: прогноз, погода, синоптик, погода в украине, снег, дождь
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