Песков рассказал, планирует ли Путин встретиться с Зеленским

Помощник президента РФ заявил, что пока такой встречи в планах нет.

В ближайшее время Владимир Путин не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков, передают СМИ РФ.

По словам Пескова, пока личные встречи не запланированы и другие контакты тоже. В частности, о телефонных разговорах лидеров двух стран, по данным пресс-секретаря Путина, пока тоже речи не идет.

При необходимости такие контакты могут быть согласованы достаточно быстро. Но в планах их пока нет, - отметил помощник российского президента.

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Также Песков добавил, что Кремлю от Киева не поступало никаких заявок на встречу стран нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и РФ. По словам пресс-секретаря, заявления о желании провести встречу звучали не раз, об этом говорил Зеленский, министры и помощники украинского президента.

Но что касается конкретного визита, двухсторонних контактов, либо каких-то других инициатив по дипломатическим каналам мы не получали, - сказал Песков.

Как известно, Владимир Зеленский ранее заявлял, что готовится встреча лидеров государств нормандской четверки по Донбассу. Также он добавил, что если всех сразу собрать не получится, он попробует встретиться с каждым по отдельности.

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