220 тысяч украинцев уже записались на COVID-вакцинацию

Запись идет при помощи мобильного приложения и портала "Дія".

В Украине в предварительную очередь на вакцинацию от COVID-19 при помощи мобильного приложения и портала “Дія“ уже записалось около 220 тысяч человек. Об этом в комментарии телеканалу “Дом“ рассказал министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Запись на вакцинацию при помощи приложения “Дія“ началась 1 марта 2021 года. В будущем это поможет всем вакцинированным получить подтверждение прививки в случае, если в мире введут так называемые “паспорта вакцинации“.

Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 11 марта прививки получили 29 378 украинцев. Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области (3 504), а меньше всего - в Закарпатской области (494).

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Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 марта 2021 года было подтверждено 1 425 522 случая СOVID-19. Выздоровели 1 210 246 человек, а 27 685 человек – умерли. Продолжали болеть 187 581 человек.