На Киевщине раненый бобер пришел в село “просить” о помощи

Животное подлечили и выпустили на волю.

В селе Киевской области заметили раненого бобра, который сам пришел к людям.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Когда животное увидели, оно истекало кровью – травмировалось, пытаясь перебраться через брод. Видимо, надеясь, что ему помогут, зверек приполз во двор жилого дома.

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Селяне подобрали грызуна и отвезли на лечение в город. Ветеринары прооперировали травмированного бобра, подлечили.

Несколько дней после операции зверь находился в приюте для животных. После этого его отпустили в парке на Черниговщине.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове покойному Кернесу посвятят выставку собак.

