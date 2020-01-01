В Тернополе взорвался и горел дом, есть пострадавшие

Пострадало двое – отец и сын.

Во время взрыва с пожаром пострадали люди facebook.com/MNSTERNOPIL

В жилом доме на ул. Самчука в Тернополе произошел взрыв, а после разгорелся пожар.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Тернопольской области, показав фото с места ЧП.

Прибывшие на место спасатели установили, что горят бытовые вещи на кухне. Огонь к приезду бойцов ГСЧС успел охватить 5 кв. м площади.

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В течение 10 минут пламя удалось потушить. Во время пожара пострадало два человека – хозяин дома и его сын. Потерпевших с термическими ожогами доставили в больницу.

К ликвидации ЧП привлекали 9 спасателей и 2 единицы техники. Обстоятельства устанавливают правоохранители.

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