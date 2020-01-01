В Тернополе взорвался и горел дом, есть пострадавшие
В жилом доме на ул. Самчука в Тернополе произошел взрыв, а после разгорелся пожар.
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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Тернопольской области, показав фото с места ЧП.
Прибывшие на место спасатели установили, что горят бытовые вещи на кухне. Огонь к приезду бойцов ГСЧС успел охватить 5 кв. м площади.
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В течение 10 минут пламя удалось потушить. Во время пожара пострадало два человека – хозяин дома и его сын. Потерпевших с термическими ожогами доставили в больницу.
К ликвидации ЧП привлекали 9 спасателей и 2 единицы техники. Обстоятельства устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине в пункте пропуска горела фура, водителя госпитализировали.