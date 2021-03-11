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Под Киевом столкнулись военный самолет и авто: Один человек в больнице

Комментариев: 2
Авария произошла на военном аэродроме в Василькове.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/PvkCenter

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации, которая базируется в городе Васильков под Киевом, произошло столкновение автомобиля и военного самолета. Об этом сообщает Facebook-страница Воздушного командования “Центр“.

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Необычный инцидент произошел вечером 10 марта, когда в темное время суток самолет буксировали на стоянку после летной смены. В результате столкновения произошло возгорание, которое пожарные военной части быстро ликвидировали.

“Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей“, - рассказали в командовании.

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Из-за происшествия назначено служебное расследование. Причины столкновения самолета с автомобилем устанавливаются.

Напомним, на Волыни пьяная 18-летняя девушка на иномарке и без прав устроила ДТП. Водитель влетела в столб и здание.

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Теги: ДТП, самолет, Васильков, Киевская область
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Комментариев (2)
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nfhvyt    11.03.2021, 16:44
Оценка:  -26
nfhvyt
Это были учения секретного рода войск шоферов-истребителей, Путин трепещи )))
WTF2wtf    11.03.2021, 17:11
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нахyй скачи,
многостаночная нацистская гниль оккупантов из раши ...
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