Под Киевом столкнулись военный самолет и авто: Один человек в больнице

Авария произошла на военном аэродроме в Василькове.

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации, которая базируется в городе Васильков под Киевом, произошло столкновение автомобиля и военного самолета. Об этом сообщает Facebook-страница Воздушного командования “Центр“.

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Необычный инцидент произошел вечером 10 марта, когда в темное время суток самолет буксировали на стоянку после летной смены. В результате столкновения произошло возгорание, которое пожарные военной части быстро ликвидировали.

“Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей“, - рассказали в командовании.

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Из-за происшествия назначено служебное расследование. Причины столкновения самолета с автомобилем устанавливаются.

Напомним, на Волыни пьяная 18-летняя девушка на иномарке и без прав устроила ДТП. Водитель влетела в столб и здание.