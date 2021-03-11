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Резников обозначил главную ошибку РФ по отношению к Украине

Комментариев: 7
Он считает, что ошибок у России несколько, но главная – одна.
Алексей Резников
Алексей Резников
facebook.com/reznikovoleksii/

Россия до сих пор не научилась понимать Украину. В этом её главная ошибка по отношению к украинской стороне. Такого мнения в интервью “Обозревателю“ придерживается вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Он отметил, что не верит в реальную угрозу масштабного наступления со стороны РФ, так как Москва к этому не готова, и вообще, Донбасс для нее – это разменная монета в геополитике.

По его словам, современная Россия создана на системе Советского Союза, которая политические задачи решала путем репрессий и пыток.

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Резников подчеркнул, что влияние России в мире падает. Местные выборы в Украине показали, что пророссийская идеология больше не господствует в стране.

Ранее Алексей Резников высказал предположение, что цель современной России – восстановление Российской империи. Именно поэтому она затеяла агрессию против Украины.

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Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, РФ
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Комментариев (7)
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navigator2    11.03.2021, 17:25
Оценка:  +2
navigator2
срасію на Х,,,Й!
ВолодяГрОЙсман    11.03.2021, 17:12
Оценка:  -28
ВолодяГрОЙсман
Откуда плешивому,полоумному очкастому куколду резникову знать чего хочет Россия?Разве что он горбатится на Россию,чего тоже нельзя исключать...
WTF2wtf    11.03.2021, 17:15
Оценка:  +5
WTF2wtf
Нах ты перелогинилось снова,
шизоидное нацистское быдло-украинофоб оккупантов из раши??????????????????????????? ?????
Oldchap    11.03.2021, 17:25
Оценка:  +2
Oldchap
Спрашиваешь откуда? Человеку, который мишет "полоумному" этого не понять.
navigator2    11.03.2021, 17:26
Оценка:  +3
navigator2
а ти думаєшь що тебе у%бана всі люблять?
nfhvyt    11.03.2021, 17:00
Оценка:  -26
nfhvyt
Когда же наши политики начнут Украиной заниматься, только одна Россия на уме.
WTF2wtf    11.03.2021, 17:11
Оценка:  +6
WTF2wtf
Ваши политики, многостаночный говномет оккупантов из раши?????
Вы просто оккупанты на нашей земле, гниль путинская ...
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