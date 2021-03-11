Резников обозначил главную ошибку РФ по отношению к Украине

Он считает, что ошибок у России несколько, но главная – одна.

Россия до сих пор не научилась понимать Украину. В этом её главная ошибка по отношению к украинской стороне. Такого мнения в интервью “Обозревателю“ придерживается вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Он отметил, что не верит в реальную угрозу масштабного наступления со стороны РФ, так как Москва к этому не готова, и вообще, Донбасс для нее – это разменная монета в геополитике.

По его словам, современная Россия создана на системе Советского Союза, которая политические задачи решала путем репрессий и пыток.

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Резников подчеркнул, что влияние России в мире падает. Местные выборы в Украине показали, что пророссийская идеология больше не господствует в стране.

Ранее Алексей Резников высказал предположение, что цель современной России – восстановление Российской империи. Именно поэтому она затеяла агрессию против Украины.