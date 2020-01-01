"Замглавы НБУ Рожкова политизирует уголовное дело против нее, идя на конфликт с НБУ", - СМИ

Журналисты обратили внимание на несколько важных моментов.

Западные кредиторы согласились на увольнение Рожковой после изучения информации о подготовке ей подозрения. Теперь чиновница пытается политизировать уголовное дело, устраивая публичный конфликт с НБУ. Об этом пишет телеграмм-канал “Украина онлайн“.



“Интересно развиваются события вокруг Рожковой из Нацбанка. Утром Рожкова высосала из пальца скандал, обвинив Нацбанк в цензуре. Якобы чиновница дала интервью изданию “Новое Время“, а пресс-служба НБУ, по её словам, запретила его публиковать. А уже днем появилась информация, что Главное следственное управление Нацполиции готово вручить подозрение Катерине Рожковой в рамках расследования уголовного производства №42019000000001331 (ч 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины)“, - говорится в сообщении.



Там также сказано, что правоохранительные органы изучают схему с выводом долгов “Укрзализныци“ на компанию VR Capital, связанную с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой. По версии следствия, Рожковой была организатором авантюры: сперва чиновница помогла выкупить долг “Укрзализныци“ перед российским “Проминвестом“, которым руководит гражданский муж Рожковой - Андрей Рожок, со скидкой в 30%. Затем компания нарисовала проценты и потребовала с государства уплату долга в $300 млн.



“В ходе досудебного расследования установлено, что Рожкова допустила служебную халатность при согласовании договора о выкупе долга. Ознакомившись с фактическими обстоятельствами дела, западные партнеры признали обоснованность расследования и дали добро на отстранение Рожковой. Рожкова знает об этом и теперь устраивает истерику в СМИ, инициируя публичные конфликты с НБУ. Ей кажется, что это хорошая страховка на случай предъявления обвинений. В реальности — очередная попытка избежать ответственности за коррупцию“, - отмечено в сообщении.



Как ранее сообщалось, Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует халатность со стороны первого замглавы НБУ Екатерина Рожковой и других членов правления регулятора, которые в феврале 2019-го позволили по низкой цене продать кредит “Укразализныци“ иностранной компании.



Ранее ФГВФЛ потребовал от Рожковой 1,5 млрд грн за “Платинум Банк“. 1,5 млрд грн, которые она вывела из “Платинум Банка“ до его банкротства.