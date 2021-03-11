Под Херсоном пропавшую 7-летнюю девочку нашли мертвой

Она пропала 7 марта в селе Счастливое.

Сегодня, 11 марта, во время повторного осмотра села Счастливое Алешковского района Херсонской области правоохранители обнаружили тело 7-летней Марии Борисовой без признаков жизни. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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Тело ребенка было в сельскохозяйственном помещении на территории одного из домовладений.

На данный момент устанавливается причина смерти ребенка. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По данным ТСН, тело девочки было спрятано в белый мешок, завязанный лентой.

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Мария Борисова исчезла 7 марта. Сначала родители искали ее самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.

Ранее стало известно, что в Киеве 14-летняя девочка выпала с 18-го этажа жилого дома. Полиция выясняет все обстоятельства этой трагедии.