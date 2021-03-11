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"Мотор Сич" вернут государству – Данилов

Комментариев: 3
Также изучается вопрос о возможном возвращении в госсобственность других оборонных заводов.
Завод выпускает вертолетные двигатели и собирает сами вертолеты
Завод выпускает вертолетные двигатели и собирает сами вертолеты
facebook.com/motorsich1

Завод “Мотор Сич“ в Запорожье будет возвращен в государственную собственность. Как сообщил на брифинге глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

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“Согласно этому решению, предприятие “Мотор Сич“ будет возвращено украинскому народу – в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время“, - заявил Данилов.

По его словам, инвесторы, которые уже успели вложиться в предприятие, получат компенсацию.

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Данилов также сообщил, что государство изучит вопрос других предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые “странным образом“ оказались в частных руках.

“Если предприятие является для нас стратегически важным, мы будем в законный способ это делать с остальными предприятиями“, - заявил глава СНБО.

При этом Данилов подчеркнул, что это делается в интересах национальной безопасности Украины.

Напомним, в СНБО пообещали России “достойный ответ“. Украина готовится к реакции Кремля на санкции против Медведчука.

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Теги: Данилов, СНБО, Мотор Сич
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Комментариев (3)
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ВолодяГрОЙсман    11.03.2021, 18:16
Оценка:  -26
ВолодяГрОЙсман
Про дружбу с Китаем,китайские инвестиции,торговлю с Китаем и поддержку Китая наши временные власти могут забыть.А ведь скорее-всего нам придётся заплатить Китаю компенсацию за расторжение этой сделки.
xapi3mat    11.03.2021, 18:31
Оценка:  +4
xapi3mat
C..ать китай хотел на нашу дружбу с ним, пусть катится лесом себе!
Asmo    11.03.2021, 18:42
Оценка:  +4
Asmo
У Винни Пуха есть много дел по важнее чем дружить с украинскими властями, он стремительно стареет, а надо еще успеть вписать себя в историю - вернув исконные территории Китая от Владивостока до Урала..
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