"Мотор Сич" вернут государству – Данилов

Также изучается вопрос о возможном возвращении в госсобственность других оборонных заводов.

Завод выпускает вертолетные двигатели и собирает сами вертолеты facebook.com/motorsich1

Завод “Мотор Сич“ в Запорожье будет возвращен в государственную собственность. Как сообщил на брифинге глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

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“Согласно этому решению, предприятие “Мотор Сич“ будет возвращено украинскому народу – в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время“, - заявил Данилов.

По его словам, инвесторы, которые уже успели вложиться в предприятие, получат компенсацию.

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Данилов также сообщил, что государство изучит вопрос других предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые “странным образом“ оказались в частных руках.

“Если предприятие является для нас стратегически важным, мы будем в законный способ это делать с остальными предприятиями“, - заявил глава СНБО.

При этом Данилов подчеркнул, что это делается в интересах национальной безопасности Украины.

Напомним, в СНБО пообещали России “достойный ответ“. Украина готовится к реакции Кремля на санкции против Медведчука.