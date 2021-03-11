СНБО накажет депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений
Служба безопасности Украины проверит всех депутатов шестого созыва Верховной рады, которые голосовали или нет за Харьковские соглашения в апреле 2010 года. Соответствующее поручение СБУ получила от Совета национальной безопасности и обороны.
Читай также: СБУ проводит обыски в крупной сети АЗС по делу о контрабанде
Об этом сегодня, 11 марта, на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
СНБО хочет привлечь к ответственности 238 депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений. По словам Данилова, голоса нардепов за ратификацию пребывания российского флота в Крыму создали почву для захвата Россией полуострова.
Читай также: Минюст через суд пытается запретить “Партию Шария“
По результатам проверки станет понятно, есть ли государственная измена в действиях тех или иных депутатов шестого созыва Верховной рады.
Ранее Алексей Данилов предложил создать мощную систему территориальной обороны, которая будет соответствовать вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной.
P.S.Очень жаль что за наклепи голословные обвинения не предусмотрена уголовная ответственность.Но в нашем недогосударстве победившего долбойебизма ничему удивляться не стоит.