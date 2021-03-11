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СНБО накажет депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений

Комментариев: 7
СБУ проверит всех депутатов шестого созыва Рады и даст их действиям правовую оценку.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
facebook.com/rnbou

Служба безопасности Украины проверит всех депутатов шестого созыва Верховной рады, которые голосовали или нет за Харьковские соглашения в апреле 2010 года. Соответствующее поручение СБУ получила от Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом сегодня, 11 марта, на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО хочет привлечь к ответственности 238 депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений. По словам Данилова, голоса нардепов за ратификацию пребывания российского флота в Крыму создали почву для захвата Россией полуострова.

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По результатам проверки станет понятно, есть ли государственная измена в действиях тех или иных депутатов шестого созыва Верховной рады.

Ранее Алексей Данилов предложил создать мощную систему территориальной обороны, которая будет соответствовать вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной.

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Теги: СБУ, СНБО, депутаты, Харьковские соглашения, Алексей Данилов
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Комментариев (7)
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МонстрикC    11.03.2021, 18:48
Оценка:  -1
МонстрикC
Вообще то закон обратной силы не имеет.Нигде и никогда.Если закон приняли после совершения преступления,любой человек неподсуден.
Брюква_и_Клюква    11.03.2021, 18:51
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Это тебе кажется, что не имеет, Бес. Ты же никогда не читал УК Украины. Да и свой мокшанский не читал - там есть подобные статьи.
BладимирИльич    11.03.2021, 18:43
Оценка:  -21
BладимирИльич
Правда?А на основании какого закона?А жтот закон имеет обратную силу?
P.S.Очень жаль что за наклепи голословные обвинения не предусмотрена уголовная ответственность.Но в нашем недогосударстве победившего долбойебизма ничему удивляться не стоит.
Брюква_и_Клюква    11.03.2021, 18:49
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
На основании ст 110-111 УК Украины. Откуда тебе, тамбовскому деревенскому педерасту, это знать?
Виктор    11.03.2021, 18:41
Оценка:  -2
Виктор
Я бы их расстрелял. Жаль, что не имею мандата.
Брюква_и_Клюква    11.03.2021, 18:26
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Тяжело проверить, голосовали или нет? Эти данные есть в свободном доступе.
antonio111333    11.03.2021, 18:13
Оценка:  -21
antonio111333
балабол
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