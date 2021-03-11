СНБО накажет депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений

СБУ проверит всех депутатов шестого созыва Рады и даст их действиям правовую оценку.

Служба безопасности Украины проверит всех депутатов шестого созыва Верховной рады, которые голосовали или нет за Харьковские соглашения в апреле 2010 года. Соответствующее поручение СБУ получила от Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом сегодня, 11 марта, на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО хочет привлечь к ответственности 238 депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений. По словам Данилова, голоса нардепов за ратификацию пребывания российского флота в Крыму создали почву для захвата Россией полуострова.

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По результатам проверки станет понятно, есть ли государственная измена в действиях тех или иных депутатов шестого созыва Верховной рады.

Ранее Алексей Данилов предложил создать мощную систему территориальной обороны, которая будет соответствовать вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной.