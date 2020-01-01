В Одессе на частный дом с дрона сбросили гранату

Правоохранители обнаружили на крыше обломки квадрокоптера и гранаты, открыто уголовное дело.

На крыше частного жилого дома в Одессе обнаружили осколки гранаты, которую сбросили с квадрокоптера. Были обнаружены и обломки квадрокоптера. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что инцидент произошел около часа дня в Киевском районе Одессы на улице Дачной. На месте работала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция открыла дело по статье о хулиганстве.

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Накануне сообщалось, что в "ДНР" два человека погибли при взрыве гранаты. В разгар застолья 45-летний хозяин дома достал гранату и выдернул из нее чеку.

Напомним, что ранее под Харьковом во двор дома бросили гранату. Полиция выясняет обстоятельства взрыва на территории частного домовладения в Харьковской области.

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