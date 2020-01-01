В СНБО анонсировали новые санкции против отдельных лиц

На следующем заседании будет рассмотрен вопрос новых санкций.

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрит санкции против отдельных лиц. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Так, во время серии вопросов от журналистов у главы СНБО спросили о возможном введении санкций в отношении Игоря Коломойского, как это уже было сделано в отношении Виктора Меведчука.

“Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или других физических или юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам“, - ответил Данилов.

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По его словам, непосредственно санкции инициируют соответствующие государственные органы – Служба безопасности Украины, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и президент.

“На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это будет касаться, вы узнаете только после заседания СНБО“, - добавил Данилов.

Напомним, СНБО накажет депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений. СБУ проверит всех депутатов шестого созыва Рады и даст их действиям правовую оценку.