Правоохранители назвали предварительную причину смерти ребенка и сообщили, что теперь ищут убийцу.

Пропавшая под Херсоном 7-летняя девочка была убита – полиция

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Пропавшая под Херсоном 7-летняя девочка была убита – полиция

Семилетняя Мария Борисова, которую четыре дня искали на Херсонщине и чье тело сегодня обнаружили в с. Счастливое, погибла насильственной смертью. Теперь правоохранители ищут убийцу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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“Сегодня в с. Счастливое было найдено тело разыскиваемой девочки. В ходе визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве малолетнего ребенка“, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии, то есть удушения.

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Теперь уголовное дело, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, полицейские переквалифицировали на п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что пропавшую четыре дня назад девочку нашли мертвой.