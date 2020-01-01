В Украине расширят верификацию госвыплат

Теперь верификации будут подлежать пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.

В Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам, теперь будут проходить процесс верификации. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования в четверг, 11 марта.

"Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат... В ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов", - сказано в сообщении.

Также будет разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Отмечается, что верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.

"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - добавили в Соцстрахе.

Напомним, что ВБ даст Киеву крупный займ на соцпомощь украинцам. Руководство Всемирного банка одобрило выделение кредита в 300 миллионов долларов на соцподдержку бедных украинцев.

Также сообщалось, что Кабмин планирует создать Единый реестр соцвыплат и сэкономить 100 млрд грн.В реестре будут все получатели соцвыплат. Это поможет устранить несоответствия, существующие между нынешними реестрами, и убрать из них устаревшие данные.

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