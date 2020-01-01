Девственная роженица и собака-лаборант: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 11 марта.
Правоохранители Киева разоблачили наркогруппировку. В Гидропарке Киева загорелось деревянное здание.
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Протестующие заблокировали курорт Буковель. В Днепре задержали пьяного, устроившего стрельбу из окон многоэтажки.
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