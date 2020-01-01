Девственная роженица и собака-лаборант: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 11 марта 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 11 марта.

Правоохранители Киева разоблачили наркогруппировку. В Гидропарке Киева загорелось деревянное здание.

В США собака работает в химической лаборатории. Невеста игрока Шахтера напомнила о приходе весны.

Протестующие заблокировали курорт Буковель. В Днепре задержали пьяного, устроившего стрельбу из окон многоэтажки.

В Запорожской области младенец умер в доме без света и отопления. Во Франции сгорел крупный дата-центр.

Британка забеременела, будучи девственницей. Украинский кондитер завоевала "бронзу" на международном конкурсе. Девочка получила подарки от Зеленского

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