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В зоне ООС обнаружили разведывательный беспилотник

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Дрон использовался представителями незаконных вооруженных формирований для сбора информации о Вооруженных силах Украины.
У дрона оказалась повреждена аккумуляторная батарея
У дрона оказалась повреждена аккумуляторная батарея
Офис генпрокурора

В Донецкой области обнаружили разведывательный беспилотник производства российской компании  ZALA AERO. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 11 марта.

Так, во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военные нашли БПЛА, который использовался представителями незаконных вооруженных формирований для сбора информации о Вооруженных силах Украины.

В ходе осмотра дрона на поврежденной аккумуляторной батарее была обнаружена голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704". По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем ZALA AERO. Эта компания выпускает беспилотные воздушные системы и мобильные комплексы, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Уточняется, что изъятые предметы в качестве вещественного доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.147, ч.2, 3 ст.258, ч.2 ст.372, ч.1, 2 ст.438 УК Украины).

В надзорном ведомстве назвали обнаружение дрона "очередным доказательством причастности РФ к вооруженному конфликту на Донбассе".

Cмотрите фотогалерею: В зоне ООС обнаружили разведывательный беспилотник

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по фактам обстрелов сепаратистами гражданских объектов в Луганской области.

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Теги: Россия, армия и вооружение, фото, донбасс, БПЛА, беспилотник, разведка, ВСУ, дрон, военная техника, новости Донбасса, Операция объединенных сил, ООС
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Источник: korrespondent.net

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