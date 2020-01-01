СБУ открыла 16 тысяч дел за госизмену и терроризм

Почти весь массив этих преступлений связан с оккупацией территории Украины и агрессией со стороны России, отметил глава СБУ Иван Баканов.

Иван Баканов обнародовал данные по уголовным делам за госизмену и терроризм

C 2014 года сотрудники СБУ открыли более 16 тысяч дел за государственную измену и терроризм. Об этом сказал глава спецслужбы Иван Баканов после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на сайте СБУ в четверг, 11 марта.

По его словам, почти весь массив этих преступлений связан с оккупацией территории Украины и агрессией со стороны России.

"За последние семь лет следователи СБУ открыли 16 643 уголовных производства. Они касаются государственной измены и преступлений террористической направленности", – отметил Баканов.

Кроме того, СБУ расследует дело о ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. В рамках него объявили ряд подозрений, в том числе замминистра обороны РФ Андрею Картаполову.

Также следователи СБУ участвовали в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. Все собранные материалы передали следствию в Нидерландах, и на сегодня дело рассматривает Окружной суд Гааги.

"Мы благодарны Офису генерального прокурора, Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания", – добавил Баканов.

Ранее сообщалось, что в Харькове получил 12 лет тюрьмы ученый, передававший военные секреты РФ. Он неоднократно ездил в Россию для получения заданий от куратора и организовал агентурную сеть, члены которой планировали диверсии.

Также правоохранители задержали в Херсонской области агента российской ФСБ по прозвищу "Джигурда". Он провоцировал протестные настроения в Украине, в том числе и так называемый "тарифный майдан".

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