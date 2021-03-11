В МИД назвали "три кита" для возвращения Крыма

Украина не просто призывает мир помочь вернуть Крым, а прилагает собственные целенаправленные и системные усилия, пояснил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на утверждение Стратегии деоккупации Крыма на заседании Совета нацбезопасности и обороны в четверг, 11 марта. Он назвал этот документ историческим.

Министр считает, что одобрение этой стратегии является очевидным сигналом того, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации Крыма.

"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", – написал Кулеба в Twitter.

Также он назвал "три кита" для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова – это стратегия, консолидация и синергия.

"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация – мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия – восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", – пояснил министр.

Ранее в МИД рассказали, на чем будет сосредоточена Крымская платформа. Речь идет о работе по пяти ключевым направлениям.

Также сообщалось, что к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным его участие в международном саммите считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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