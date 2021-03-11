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За год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу

Комментариев: 4
Тысячи медиков остались без работы в разгар пандемии, хотя в стране наблюдается недостаток медработников.
В Украине за год 73 тысячи медиков потеряли работу
В Украине за год 73 тысячи медиков потеряли работу
facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Украине в 2020 году 73 тысячи медиков потеряли работу. Об этом со ссылкой на презентацию Государственного центра занятости сообщает Сегодня в четверг, 11 марта.

Только в январе 2021 года 6 тысяч медиков остались без работы. По графику плановых сокращений, который ведет Государственный центр занятости, 73 тысячи медиков потеряли работу в самый разгар пандемии, несмотря на недостаток медиков в стране.

Издание указывает на мнение экспертов, полагающих, что отток сотрудников связан с реформированием отрасли.

При этом с начала 2021 года в Украине наметилась тенденция к расширению штата медперсонала и появилось больше вакансий. Только в январе в этой сфере появилось 3 тысяч новых работников.

"Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании", - заявила старший консультант по рекрутменту группы ANCOR Ukraine Жанна Селищева.

 

 

Напомним, что ранее в Киеве заявили о росте безработицы среди молодых. На одно свободное место в столице претендуют по три соискателя, заявляют в службе занятости.

Также сообщалось, что безработные за время карантина получили выплаты почти на 16 млрд. Выплаты безработным украинцам происходят ритмично, заверил министр экономики Игорь Петрашко.

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Теги: Украина, медицина, работа, медики, безработица, медицинская реформа, Государственная служба занятости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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МаксимУм    11.03.2021, 22:01
Оценка:  +2
МаксимУм
По-дебильному написан текст... График плановых сокращений ведёт Государственный центр занятости)))
Путин-Xyйло    11.03.2021, 22:17
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Гепа гепнулся, но дело его живёт
w3    11.03.2021, 21:57
Оценка:  0
w3
курьер получает в 3-4 раза больше чем врач высшей категории
Почему же нехватка врачей
Потому_что    11.03.2021, 21:35
Оценка:  +4
Потому_что
За этот год не только медики потеряли работу, большая часть Украины без работы, заводов нет, производства нет, полиции нет, образования нет, медицины нет, квартал 95 есть, занавес.
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