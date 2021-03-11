Тысячи медиков остались без работы в разгар пандемии, хотя в стране наблюдается недостаток медработников.

В Украине за год 73 тысячи медиков потеряли работу facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Украине в 2020 году 73 тысячи медиков потеряли работу. Об этом со ссылкой на презентацию Государственного центра занятости сообщает Сегодня в четверг, 11 марта.

Только в январе 2021 года 6 тысяч медиков остались без работы. По графику плановых сокращений, который ведет Государственный центр занятости, 73 тысячи медиков потеряли работу в самый разгар пандемии, несмотря на недостаток медиков в стране.

Издание указывает на мнение экспертов, полагающих, что отток сотрудников связан с реформированием отрасли.

При этом с начала 2021 года в Украине наметилась тенденция к расширению штата медперсонала и появилось больше вакансий. Только в январе в этой сфере появилось 3 тысяч новых работников.

"Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании", - заявила старший консультант по рекрутменту группы ANCOR Ukraine Жанна Селищева.

Cмотрите фотогалерею: За год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу

Напомним, что ранее в Киеве заявили о росте безработицы среди молодых. На одно свободное место в столице претендуют по три соискателя, заявляют в службе занятости.

Также сообщалось, что безработные за время карантина получили выплаты почти на 16 млрд. Выплаты безработным украинцам происходят ритмично, заверил министр экономики Игорь Петрашко.

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