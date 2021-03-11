На Херсонщине погибшую девочку истязали – СМИ

Правоохранители переквалицифировали уголовное производство на статью об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

В Херсонской области на найденном в селе Счастливое теле 7-летней Марии Борисовой обнаружили следы от удушения и изнасилования. Об этом сообщает местное издание Новый день со ссылкой на полицию.

Отмечается, что тело ребенка, которое нашли в мешке в сарае, осмотрели судмедэксперты.

"На ребенке – куртка, штаны, шапка, сапоги, как и было указано в ориентировке, по которой девочку искали. Полиция не исключает, что одели ее уже после совершения преступления. Когда произошло убийство, сразу или после исчезновения ребенка, выясняют", – говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что на теле погибшей выявлены видимые телесные повреждения, но об изнасиловании пока не сообщают.

"Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно – умышленное убийство малолетнего ребенка", – рассказали правоохранители.

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