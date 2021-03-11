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На Херсонщине погибшую девочку истязали – СМИ

Комментариев: 2
Правоохранители переквалицифировали уголовное производство на статью об умышленном убийстве малолетнего ребенка.
Полицейские четыре дня искали Марию Борисову
Полицейские четыре дня искали Марию Борисову
Нацполиция Украины

В Херсонской области на найденном в селе Счастливое теле 7-летней Марии Борисовой обнаружили следы от удушения и изнасилования. Об этом сообщает местное издание Новый день со ссылкой на полицию.

Отмечается, что тело ребенка, которое нашли в мешке в сарае, осмотрели судмедэксперты.

"На ребенке – куртка, штаны, шапка, сапоги, как и было указано в ориентировке,  по которой девочку искали. Полиция не исключает, что одели ее уже после совершения преступления. Когда произошло убийство, сразу или после исчезновения ребенка, выясняют", – говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что на теле погибшей выявлены видимые телесные повреждения, но об изнасиловании пока не сообщают.

"Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно – умышленное убийство малолетнего ребенка", – рассказали правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: На Херсонщине погибшую девочку истязали – СМИ

Ранее в Харькове нашли мертвым пропавшего 15-летнего подростка. Его тело обнаружили под мостом в Шевченковском районе.

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Теги: дети, смерть, убийства, видео, ребенок, фото, полиция, убийство, Херсонская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    11.03.2021, 21:39
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Если её одели после убийства, это во много раз увеличит подозрение в убийстве её родителей.
BладимирИльич    11.03.2021, 21:34
Оценка:  -22
BладимирИльич
За подобные преступления при железобетонной доказательной базе,необходимо узаконить смертную казнь.Существо,совершившое это злодеяние,никогда человеком не было и уже никогда человеком не станет.
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