Во Львове мужчина упал с моста и разбился
На улице Шафарика во Львове мужчина упал с моста и разбился. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую сообщает Varta1 в четверг, 11 марта.
"Выезжала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливается личность погибшего мужчины и все обстоятельства. Мужчина примерно 40-50 лет", - сказала Добровольская.
Издание lviv.znaj.ua добавляет, происшествие случилось на мосту через парк Погулянка. У мужчины не было при себе документов.
Напомним, что ранее в Кременчуге женщины на мосту предотвратили суицид. Патрульные полицейские на месте увидели двух женщин, которые держали мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста.
Также сообщалось, что в Киеве женщина погибла при падении из окна многоэтажки. На спецлинию 102 был получен звонок о том, что женщина собирается прыгнуть с 22 этажа на территории ЖК Парковые озера.
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