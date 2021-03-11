Признаков насильственной смерти не обнаружено. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

На улице Шафарика во Львове мужчина упал с моста и разбился. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую сообщает Varta1 в четверг, 11 марта.

"Выезжала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливается личность погибшего мужчины и все обстоятельства. Мужчина примерно 40-50 лет", - сказала Добровольская.

Издание lviv.znaj.ua добавляет, происшествие случилось на мосту через парк Погулянка. У мужчины не было при себе документов.

Напомним, что ранее в Кременчуге женщины на мосту предотвратили суицид. Патрульные полицейские на месте увидели двух женщин, которые держали мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста.

Также сообщалось, что в Киеве женщина погибла при падении из окна многоэтажки. На спецлинию 102 был получен звонок о том, что женщина собирается прыгнуть с 22 этажа на территории ЖК Парковые озера.

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