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В Украине обновят систему прогнозирования погоды

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В стране развернут американскую систему, так как нынешняя не обновлялась с 70-х годов прошлого века.
В Украине развернут американскую систему предсказания погоды
В Украине развернут американскую систему предсказания погоды
baronweather.com

ГСЧС будет сотрудничать с компанией из США BARON - Critical Weather Intelligence в сфере гидрометеорологической деятельности. Об этом сообщает МВД Украины в четверг, 11 марта.

Гидрометеорологическая система Украины не обновлялась с 70-х годов ХХ века. Теперь в Украине появятся около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые "позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений".

Система будет использоваться и в военных технологиях. После одобрения проекта на уровне украинского парламента через два-три года эта система будет развернута полностью.

Кроме того, будут модернизированы гидрометеорологические посты - морские и воздушные.

В свою очередь менеджер компании BARON по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян заявил, что эта система это "основа систем автоматизированного управления развертывания войск". Внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО, утверждает Брайлян.

Напомним, что украинцам обещают скорое потепление. Уже с пятницы в ряде областей Украины начнется постепенное потепление, однако оно будет сопровождаться осадками.

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Теги: погода, МВД, МВД Украины, прогноз погоды, метеорологи, Гидрометцентр, погода в Украине, Укргидрометцентр
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Источник: korrespondent.net

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