МОЗ рассчитывает на снижение прироста COVID-19

Уменьшение количества случаев зависит от нескольких переменных, касающихся самого вируса, пояснили в Минздраве.

Минздрав рассчитывает на уменьшение прироста случаев коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии ТСН в четверг, 11 марта.

"Мы видим сегодня, что рост (случаев коронавируса, - ред.) произошел... Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - сказал Ляшко.

По его словам, коронавирус стал более агрессивным, в частности, из-за мутации.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют... Британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", - добавил Ляшко.

Ранее в НАН заявили, что зимняя волна COVID более смертоносная. В начале февраля летальность среди больных с COVID-19 приблизилось к 2,9%, хотя заболеваемость в этот период упала.

Также сообщалось, что в Украине ускорилась вакцинация от коронавируса. За минувшие сутки больше всего привили украинцев в Тернопольской области. Всего же за последние 24 часа уколы получили почти шесть тысяч человек.

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