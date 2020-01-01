На Донбассе ранен боец ВСУ

Сепаратисты ранили украинского военного возле Новозвановки - боец получил осколочное ранение в результате обстрела.

На Донбассе сепаратисты ранили украинского военнослужащего вблизи Новозвановки. Об этом сообщает оперативно-тактическое группирование Север в четверг, 11 марта.

Сепаратисты обстреливали позиции украинских подразделений из станковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Украинская сторона уведомила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ о вражеском обстреле. Теперь на месте происшествия работает рабочая группа военной службы правопорядка.

Напомним, что ранее в зоне ООС обнаружили разведывательный беспилотник. Дрон использовался представителями незаконных вооруженных формирований для сбора информации о Вооруженных силах Украины.

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