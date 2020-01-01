Спасатели предупреждают о риске схода лавин в Карпатах

Метеорологи предупреждают украинцев об осложнении погодных условий в Карпатах уже в пятницу, 12 марта. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

По словам специалистов, из-за непогоды в горах будет существовать риск схода лавин.