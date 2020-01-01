Спасатели предупреждают о риске схода лавин в Карпатах
Метеорологи предупреждают украинцев об осложнении погодных условий в Карпатах уже в пятницу, 12 марта. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
По словам специалистов, из-за непогоды в горах будет существовать риск схода лавин.
"Завтра в горах Закарпатской области прогнозируют снегопады и метели. На высокогорье будет существовать угроза схода лавин", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили третий уровень опасности.
Напомним, только с начала 2021 года в Карпатах спасли 360 человек и оказана помощь более 220 гражданам.
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