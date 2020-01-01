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Спасатели предупреждают о риске схода лавин в Карпатах

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Из-за оттепели, которая прогнозируется в Украине, в западных областях страны возможны подтопления.
В Карпатах из-за снегопада могут сойти лавины
В Карпатах из-за снегопада могут сойти лавины
ГСЧС

Метеорологи предупреждают украинцев об осложнении погодных условий в Карпатах уже в пятницу, 12 марта. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

По словам специалистов, из-за непогоды в горах будет существовать риск схода лавин.

"Завтра в горах Закарпатской области прогнозируют снегопады и метели. На высокогорье будет существовать угроза схода лавин", - говорится в сообщении. 

Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, только с начала 2021 года в Карпатах спасли 360 человек и оказана помощь более 220 гражданам.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему горнолыжный курорт Буковель продолжает работать, хотя находится в красной зоне карантина. 

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Теги: снег, лавина, горы, Карпаты, Спасательная служба
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Источник: korrespondent.net

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