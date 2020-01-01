В МВФ назвали условие для следующего транша

Украина находится в процессе подготовки обновленного Меморандума с МВФ, в котором будут прописаны новые обязательства Украины для получения транша.

В МВФ назвали жизненно важный фактор для следующего транша Украине REUTERS

Важнейшим принципом для экономической и финансовой стабильности Украины является независимость Национального банка и антикоррупционных учреждений, в том числе и для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Об этом в четверг, 11 марта, на брифинге в Вашингтоне заявил директор пресофиса МВФ Джерри Райс, передает Укринформ.

"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим", - подчеркнул Райс.

В МВФ подчеркнули, что рассматривают обеспечение независимости центробанков как "ключ к макроэкономической стабильности, доверию инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы" и других вещей.

"Итак, опять же, это вопрос является жизненно важным для нас", - добавил Райс, отметив, что для Фонда таким же существенным фактором является "сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов".

По его словам, это является "важными предпосылками и требованиями", определенными в программе МВФ для Украины, которая продолжает быть предметом двусторонних обсуждений.

Как сообщалось, после работы миссии МВФ зимой условий по выделению очередного транша Украине стало больше.

Аналитики считают, что Киеву не стоит рассчитывать на два транша в этом году - лишь на один и не в ближайшее время.

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