Самый большой флаг Украины опять приспустили

В марте потепление будет чередоваться с морозами. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

В Киеве самый большой флаг Украины припустили второй раз за неделю Headtopics.com

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили через ветреную погоду до улучшения погодных условий. Об этом в четверг, 11 марта, заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.

По его словам, флаг будет остаться приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий. "Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому вновь имеем приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - говорится в сообщении.

Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра. Крупнейший в стране флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020 года. Ранее сообщалось. что ГСЧС будет сотрудничать с компанией из США BARON - Critical Weather Intelligence в сфере гидрометеорологической деятельности.

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