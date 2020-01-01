Киберполиция сообщила о задержании кураторов "групп смерти"

Киберполиция за последние месяцы задержала двух кураторов "групп смерти". Об этом в четверг, 11 марта, в эфире "Право на владу" рассказал главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

По его словам, одну девушку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую уже 2021 в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что департамент киберполиции задержал двух таких кураторов - лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние. Дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - рассказал Сочка.

Он подчеркнул, что из-за именно этих задержанных кураторов ни один ребенок не совершил самоубийства.

"Что касается последней задачи, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного суицидального случая вследствие пребывания детей в так называемых "группах смерти", - добавил он.

Сочка рассказал, что только в марте 2021 года украинские киберполицейские обнаружили десятки электронных адресов таких групп и заблокировали их работу.

В данных группах, по его словам, администраторы распространяют информацию о "безопасных и безболезненных" способах суицида, призывают и подстрекают молодежь к нанесению себе повреждений.

Напомним, в Кривом Роге 15-летняя девочка создала в Telegram "группу смерти", давала ее участникам задания и хотела наложить на себя руки.

Как сообщалось ранее, в Киеве арестовали администратора "групп смерти". Женщину с психическими расстройствами поместили в лечебное учреждение, в группы она втянула 13 подростков.