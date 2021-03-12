У РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - Резников

Украинская армия, которая есть у нас сегодня, - небо и земля с той, которая была до 2014 года, отметил министр.

У России нет ни экономических, ни военных возможностей удерживать территорию Украины в случае попытки оккупации, поэтому РФ не пойдет на полномасштабное вторжение, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Об этом в четверг, 11 марта, пишет Обозреватель.

"Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, та украинская армия, которая есть у нас сегодня, - небо и земля с той, которая была до 2014 года. Это восстановленная практически с нуля обновленная армия с очень серьезным идеологически-патриотическим настроем. Не забывайте, у нас через войну с 2014-го года прошло полмиллиона воинов, которые сейчас имеют настоящий военный опыт. Они знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя. Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины", - отметил Резников.

Он добавил, что к этой численности нужно добавить 250 тысяч военнослужащих ВСУ, 50 тыс. бойцов Нацгвардии и тысячи патриотически настроенных украинцев.

"Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них более чем 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами. Даже представим, если они пойдут на открытое вторжение - что получат? Украинскую нацию, которая готова тотально защищать свою землю. Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами будут удерживать эту территорию?", - отметил Резников.

Напомним, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил о том, что Украина готова дать отпор различным сценариям со стороны государства-агрессора - России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet