Чубаров высказал замечания насчет стратегии деоккупации Крыма

В стратегию не внесли принципиальные предложения Меджлиса, сказал Чубаров, но добавил, что некоторые пункты были учтены.

СНБО не внес в стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook в пятницу, 12 марта.

При этом представители Меджлиса участвовали в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии. В частности, Меджлис предлагал включить в задания стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

Также в текст предлагали внести определение статуса Крыма - "как национально-территориальной автономии, образующейся в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины".

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что предложения Меджлиса может учесть Кабмин при разработке мер по реализации стратегии.

Чубаров все же отметил, что часть предложений и замечаний Меджлиса все же была учтена.

Напомним, что ранее в МИД назвали "три кита" для возвращения Крыма. Украина не просто призывает мир помочь вернуть Крым, а прилагает собственные целенаправленные и системные усилия, пояснил Дмитрий Кулеба.

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