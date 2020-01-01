Главное 11 марта: Всплеск COVID-19 и затонувший корабль

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине наблюдается третий пик коронавируса, также выросло количество госпитализаций, в Черном море недалеко от Констанцы потерпел крушение сухогруз, на борту которого находилось 13 человек. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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В Украине фиксируется третий пик коронавируса

По данным ученых, новой COVID-волне характерна большая смертность, чем осенью. Также больше стало пациентов среднего возраста с тяжелой формой заболевания. Летальность росла в течение января-февраля и составила 2,9%, при этом прирост инфицирования был достаточно низким.

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В Черном море затонул корабль с украинцами

Сухогруз Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов шел из Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца. Из-за шторма и четырехметровых волн судно пошло ко дну. На борту находилось 13 членов экипажа, все – из Украины. В МИДе подтвердили гибель капитана и электромеханика. По последним данным, 9 моряков были в удовлетворительном состоянии, одна пострадавшая госпитализирована, поиски еще одного человека продолжались.

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На Херсонщине нашли мертвым пропавшего накануне ребенка

Семилетняя жительница Олешковского района накануне пропала, ее искали четверо суток. В итоге полиция обнаружила тело ребенка в сельском сарае, оно было в мешке.

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Глава МИД перечислил “три кита” для возвращения Крыма

Дмитрий Кулеба отметил, что, прежде всего, нужно продолжать следовать выбранной стратегии, объединить усилия международных партнеров на базе Крымской платформы, а также восстановить справедливость в рамках международного права. Конечная цель Украины – вернуть аннексированный Крым в состав государства.

Укрзализныця продлила запрет на продажу билетов в “красные” зоны

Посадка и высадка пассажиров будет ограничена в Прикарпатье, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях до 19 марта. Также компания готова организовать дополнительно спецрейсы с соблюдением строгого карантина в других регионах после заявлений ОГА.

Напомним, ранее мы писали, что вакцина Johnson & Johnson получила одобрение в ЕС.

