В ООС оккупанты за сутки совершили пять обстрелов и ранили военного

Защитники адекватно ответили на провокации врага.

За минувшие сутки, 11 марта, сепаратисты на фронте 4 раза нарушили режим перемирия.

Читай также: На Донбассе ранен боец ВСУ

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов возле населенного пункта Пищевик в районе ответственности тактической группы Восток. А у Талаковки оккупанты применили стрелковое оружие.

Также боевики обстреляли украинские позиции возле Новозвановки в зоне ответственности тактической группы Север. Там враг пустил в ход гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Читай также: В зоне ООС обнаружили разведывательный беспилотник

В результате провокаций сепаратистов был ранен украинский военнослужащий. Его доставили в медучреждение с осколочным ранением, где оказали необходимую помощь.

Военные нанесли противнику адекватный ответный удар. О действиях боевиков сообщено ОБСЕ.

В начале текущих суток, 12 марта, в ООС было зарегистрировано одно нарушение тишины. Сепаратисты у населенного пункта Пески провоцировали бойцов ВСУ обстрелом из стрелкового оружия.

Напомним, ранее мы также писали, что в ОБСЕ отреагировали на обстрелы в зоне ООС.

