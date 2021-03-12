В ООС оккупанты за сутки совершили пять обстрелов и ранили военного
За минувшие сутки, 11 марта, сепаратисты на фронте 4 раза нарушили режим перемирия.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Так, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов возле населенного пункта Пищевик в районе ответственности тактической группы Восток. А у Талаковки оккупанты применили стрелковое оружие.
Также боевики обстреляли украинские позиции возле Новозвановки в зоне ответственности тактической группы Север. Там враг пустил в ход гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
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В результате провокаций сепаратистов был ранен украинский военнослужащий. Его доставили в медучреждение с осколочным ранением, где оказали необходимую помощь.
Военные нанесли противнику адекватный ответный удар. О действиях боевиков сообщено ОБСЕ.
В начале текущих суток, 12 марта, в ООС было зарегистрировано одно нарушение тишины. Сепаратисты у населенного пункта Пески провоцировали бойцов ВСУ обстрелом из стрелкового оружия.
Напомним, ранее мы также писали, что в ОБСЕ отреагировали на обстрелы в зоне ООС.
Украина не нападала на вашу рашу,
упоротое нацистское быдло оккупантов и военых преступников из раши ... есть претензии из-за всей этой войны - все к главе оккупантов (президенту россии) лично!!!