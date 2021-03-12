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В ООС оккупанты за сутки совершили пять обстрелов и ранили военного

Комментариев: 3
Защитники адекватно ответили на провокации врага.
Военные продолжат соблюдать перемирие
Военные продолжат соблюдать перемирие
facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 11 марта, сепаратисты на фронте 4 раза нарушили режим перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов возле населенного пункта Пищевик в районе ответственности тактической группы Восток. А у Талаковки оккупанты применили стрелковое оружие.

Также боевики обстреляли украинские позиции возле Новозвановки в зоне ответственности тактической группы Север. Там враг пустил в ход гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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В результате провокаций сепаратистов был ранен украинский военнослужащий. Его доставили в медучреждение с осколочным ранением, где оказали необходимую помощь.

Военные нанесли противнику адекватный ответный удар. О действиях боевиков сообщено ОБСЕ.

В начале текущих суток, 12 марта, в ООС было зарегистрировано одно нарушение тишины. Сепаратисты у населенного пункта Пески провоцировали бойцов ВСУ обстрелом из стрелкового оружия.

Напомним, ранее мы также писали, что в ОБСЕ отреагировали на обстрелы в зоне ООС.

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Теги: провокации, ООС, военные, обстрел, Донбасс
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Комментариев (3)
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hcr    12.03.2021, 09:39
Оценка:  -25
hcr
А сколько обстрелов совершили террористы ВСУ, почему информация подаётся так однобоко?
WTF2wtf    12.03.2021, 09:48
Оценка:  +5
WTF2wtf
ВСУ разбомбили Грозный и закопали в землю до 10% местных в Ичкерии?
Украина не нападала на вашу рашу,
упоротое нацистское быдло оккупантов и военых преступников из раши ... есть претензии из-за всей этой войны - все к главе оккупантов (президенту россии) лично!!!
WTF2wtf    12.03.2021, 09:49
Оценка:  +5
WTF2wtf
Украина только защищается на своей земле от российских оккупантов ... вынуждена защищаться от этого путинского дерьма ((((((
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