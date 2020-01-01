В Украине антирекорд по COVID с начала года

Болеют более 195 тысяч украинцев.

В Украине вчера, 11 марта, подтвердили 12 946 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это максимальный показатель в нынешнем году.

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Состояние здоровья 3 843 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в четверг зафиксировали в Житомирской (+1310) и Винницкой (+940) областях, в Киеве (+896), а также в Одесской (+757), Львовской (+704) и Киевской (+697) областях.

Меньше всего – в Кировоградской (+78) и Херсонской (+87) областях. Среди заболевших есть 649 детей и 450 медицинских работников.

Вчера украинские медики провели 100 718 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген - 35 980.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 1 438 468 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 214 876 человек (4 630 – за минувшие сутки), а 27 915 человек – умерли (230 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 195 677 человек.

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Ранее министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине в очередь на вакцинацию от COVID-19 при помощи мобильного приложения и портала “Дія“ уже записалось 220 тысяч человек.