В Украине увеличились темпы вакцинации от COVID
В Украине в четверг, 11 марта, привили от коронавируса 8 859 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. Это почти на 3 тысячи прививок больше, чем за предыдущие сутки.
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Больше всего прививок вчера сделали в Киевской области (950). Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области (4 114), меньше всего - в Черниговской области (626).
Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 11 марта:
Винницкая область - 370 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 800 прививок;
Донецкая область - 610 прививок;
Житомирская область - 128 прививок;
Закарпатская область - 280 прививок;
Запорожская область - 320 прививок;
Ивано-Франковская область - 262 прививки;
Киевская область - 950 прививок;
Кировоградская область - 320 прививок;
Луганская область - 180 прививок;
Львовская область - 320 прививок;
Киев - 230 прививок;
Николаевская область - 250 прививок;
Одесская область - 230 прививок;
Полтавская область - 510 прививок;
Ровенская область - 320 прививок;
Сумская область - 389 прививок;
Тернопольская область - 560 прививок;
Харьковская область - 320 прививок;
Херсонская область - 400 прививок;
Хмельницкая область - 280 прививок;
Черновицкая область -260 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
Черкасская область - 330 прививок.
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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 1 438 468 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 214 876 человек, а 27 915 человек – умерли. Продолжали болеть 195 677 человек.