В Украине увеличились темпы вакцинации от COVID

Вакцинация в нашей стране началась 24 февраля.

В Украине в четверг, 11 марта, привили от коронавируса 8 859 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. Это почти на 3 тысячи прививок больше, чем за предыдущие сутки.

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Больше всего прививок вчера сделали в Киевской области (950). Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области (4 114), меньше всего - в Черниговской области (626).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 11 марта:

Винницкая область - 370 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 800 прививок;

Донецкая область - 610 прививок;

Житомирская область - 128 прививок;

Закарпатская область - 280 прививок;

Запорожская область - 320 прививок;

Ивано-Франковская область - 262 прививки;

Киевская область - 950 прививок;

Кировоградская область - 320 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 320 прививок;

Киев - 230 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область - 230 прививок;

Полтавская область - 510 прививок;

Ровенская область - 320 прививок;

Сумская область - 389 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 320 прививок;

Херсонская область - 400 прививок;

Хмельницкая область - 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

Черкасская область - 330 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 1 438 468 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 214 876 человек, а 27 915 человек – умерли. Продолжали болеть 195 677 человек.