В Виннице банда за счет бюджетных денег финансировала криминалитет

Уголовное дело открыто по статье за мошенничество.

В Винницкой области правоохранители задержали участников преступной группы, которые мошенническим путем присваивали деньги Фонда гарантирования вкладов и финансировали криминалитет. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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По версии досудебного следствия, злоумышленники на основании поддельных документов при помощи сторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за вкладчиков неплатежеспособных банков, получали деньги из Фонда гарантирования вкладов.

В дальнейшем, по оперативной информации, присвоенные деньги, миллионы гривен, шли на финансирование криминалитета.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4. ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы. В группировке было шесть активных участников. Некоторые из них имели определенное влияние в криминальном мире.

Ранее в Винницкой и Киевской областях задержали четырех участников вооруженной банды, которые в разных регионах Украины подрывали банкоматы и забирали из них деньги.